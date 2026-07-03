Zwei Menschen sterben bei einem Brand im Ludwigsluster Krankenhaus. Nun liegen erste Ermittlungsergebnisse zur Ursache vor.

Nach dem Brand im Ludwigsluster Krankenhaus mit zwei Toten gehen die Ermittler von einem Schaden im siebenstelligen Bereich aus. Dies gab die Polizei bekannt. Der Grund für das Feuer vom Donnerstagmorgen ist demnach noch ungeklärt. Eine technische Ursache schlossen die Ermittler aus. Für eine vorsätzliche Brandstiftung lägen nach derzeitigem Stand keine Anhaltspunkte vor.

Bei einer der beiden verstorbenen Personen steht die zweifelsfreie Identifizierung noch aus. Sie soll mittels DNA-Abgleich erfolgen. Mit dem Ergebnis sei in den nächsten Wochen zu rechnen.

Zwei Menschen sterben bei Brand im Krankenhaus

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Das Feuer war am frühen Donnerstagmorgen um 4.29 Uhr in einem Zimmer der Gefäßchirurgie-Station ausgebrochen. Einer von zwei später Verstorbenen soll dort gelegen haben, der Zweite wohl in einem Nachbarraum. Bei einem der Opfer handelte es sich nach Polizeiangaben um einen 85 Jahre alten Mann.

Zum Zeitpunkt des Brandes waren etwa 100 Menschen in dem Gebäude – gut 80 Patienten und 20 Mitarbeitende. (dpa)