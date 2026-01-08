mopo plus logo
Lotto-Scheine 6 aus 49 mit Kugelschreiber (Symbolbild) Foto: picture alliance / imageBROKER | Joko

  • Rostock

Fast Millionär! Erster Lotto-Großgewinn des Jahres im Norden

Ein Glückspilz aus Vorpommern startet mit einem Lottogewinn von mehr als 700.000 Euro ins neue Jahr. Mit nur einer weiteren richtigen Zahl wären noch rund drei Millionen Euro hinzugekommen.

Äußerst glücklich ist das Jahr für eine Lottospielerin oder einen -spieler in Vorpommern gestartet. 711.810,30 Euro bescherte die Ziehung der Lotterie „6aus49″ am Samstag dem oder der Glücklichen, wie die Landeslotteriegesellschaft mitteilte. Es handle sich um den ersten Großgewinn des Jahres in Mecklenburg-Vorpommern. Der Spielschein wurde demnach anonym in einer Annahmestelle im Landkreis Vorpommern-Rügen abgegeben.

Die getippten Zahlen stimmten mit den sechs Gewinnzahlen überein. Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der entsprechenden Gewinnklasse 2 liegt den Angaben zufolge bei 1:15,6 Millionen. Lediglich die Superzahl habe gefehlt, um den Jackpot der Ziehung in Höhe von rund drei Millionen Euro zu knacken. (dpa/mp)

