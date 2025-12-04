Fall Fabian: Polizei sucht erneut am Fundort der Leiche

Im Fall des getöteten achtjährigen Fabian aus Güstrow untersucht die Polizei erneut die Umgebung des Fundortes. Am Donnerstagmittag waren nach Aussage einer Polizeisprecherin 22 Beamte bei Klein Upahl südlich von Güstrow im Einsatz.

Sie suchten eine Wiese ab und benutzten dabei auch Metalldetektoren. „Wir gucken hier nochmal nach tatrelevanten Gegenständen“, sagte die Sprecherin. Zuvor hatte „Bild“ berichtet.

Fall Fabian: Neue Suche in der Nähe des Fundortes

„Alles, was nicht auf die Wiese gehört, gucken wir uns jetzt hier ganz genau an“, sagte die Polizeisprecherin. Es handle sich um einen Bereich, den die Kräfte noch absuchen müssten. „Der stand quasi auch noch auf der Liste.“

Die Kräfte seien etwa seit 10.30 Uhr im Einsatz, darunter Beamte der Kripo Rostock, der Bereitschaftspolizei und einer technischen Einheit. Der Einsatz werde voraussichtlich noch bis in den Nachmittag andauern.

Leiche an Tümpel bei Klein Upahl gefunden

Der achtjährige Fabian war am 10. Oktober verschwunden. Seine Leiche wurde vier Tage später am Ufer eines Tümpels bei Klein Upahl gefunden.

Die Polizei hatte am 6. November eine Beschuldigte unter dringendem Mordverdacht in einem Dorf in der Nähe von Güstrow verhaftet und ihr Auto sichergestellt. Am Mittwoch hatte das Amtsgericht Rostock den Haftbefehl gegen sie bestätigt. (dpa/mp)