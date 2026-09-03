Auf Usedom eskaliert die Begegnung von zwei Frauen. Eine Seniorin soll von einer Unbekannten verfolgt worden sein und wird verletzt.

Heringsdorf auf Usedom: Schauplatz der Streitigkeit zwischen den beiden Frauen (Symbolbild) picture alliance / imageBROKER | Michael Nitzschke

Nach einer Auseinandersetzung zweier Radfahrerinnen auf der Promenade in Heringsdorf sucht die Polizei Zeugen. Eine 75-jährige Frau wurde bei dem Vorfall am 26. August verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine bislang unbekannte Frau die 75-Jährige zum Absteigen aufgefordert haben. Als diese weitergefahren sei, soll es zu einem Streit gekommen sein. Anschließend habe die Unbekannte die Seniorin verfolgt, rechts überholt und ausgebremst. Dabei soll der Lenker ihres Fahrrads den rechten Unterarm der 75-Jährigen getroffen und sie verletzt haben.

Die Unbekannte entfernte sich den Angaben zufolge anschließend und soll die 75-Jährige beleidigt haben. Sie wird als etwa 40 bis 45 Jahre alt beschrieben. Begleitet worden sein soll sie von zwei Männern. (dpa/mp)