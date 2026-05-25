Weil sie nicht warten wollte: Junge Autofahrerin von Zug erfasst

Crash bei Plau am See (Ludwiglust-Parchim): Ein Auto wird von einem Zug erfasst, weil die Fahrerin unerlaubt auf den unbeschrankten Bahnübergang fährt.

Zu dem Unfall am Sonntagabend im Ortsteil Karow kam es laut Polizei, weil eine 21 Jahre alte Autofahrerin auf den Übergang gefahren ist, obwohl sie hätte warten müssen.

Plau am See: Zug kracht auf Bahnübergang in Auto

Die Autofahrerin verletzte sich den Angaben nach bei dem Aufprall leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

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Ein Polizeisprecher sagte, er gehe davon aus, dass der Zug vergleichsweise langsam gefahren sei, da dieser zuvor aus einer Kurve gekommen sei. Das Auto der Frau ist beschädigt und kann nicht länger genutzt werden. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Wagen auf 6000 Euro. (dpa/mp)