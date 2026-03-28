Befreiter Buckelwal erneut gestrandet

Im Zickzack schwimmend wurde der befreite Buckelwal am Freitag vor der mecklenburgischen Küste gesehen. Nun steckt er erneut fest.

Der vor Timmendorfer Strand befreite Buckelwal ist erneut gestrandet. Der Meeressäuger liegt nun auf einer Sandbank in der Wismarer Bucht, wie eine Greenpeace-Sprecherin bestätigte.

„Nachdem er sich aus seiner misslichen Lage befreien konnte, wurde der Wal heute am Mittag in der Wismarbucht in der Nähe der Insel Walfisch erneut gesichtet“, bestätigte ein Sprecher des Schweriner Umweltministeriums.

Neben den Naturschützern und der Wasserschutzpolizei aus Wismar und Rostock sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen Meeresmuseums und des Instituts für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung auf dem Wasser und an Land im Einsatz, um im Notfall helfen zu können.

Wal hat in der Ostsee einen schwierigen Weg

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Die Wasserschutzpolizei hatte seit dem frühen Morgen die Küste abgefahren und nach dem Wal gesucht. Auch ein weiteres Polizeiboot sowie Greenpeace waren am Samstag mit zwei Booten an der Suche beteiligt, sagte eine Sprecherin.

Die Experten wollen den Wal weiter in tieferes Wasser der Ostsee drängen. Im Idealfall findet der Meeressäuger den Weg von der Ostsee über die Nordsee zurück in den Atlantik. Das sei ein langer und schwieriger Weg, sagte die Sprecherin. Wal-Sichtungen können Menschen auf der Homepage des Meeresmuseums und per Telefon über eine spezielle Nummer melden. „Das Tier ist gestresst und geschwächt. Es ist wichtig, dass es nicht durch private Suchen zusätzlich Stress bekommt“, ergänzte Meyen.

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Der Buckelwal war am Montagmorgen auf einer Sandbank vor Timmendorfer Strand entdeckt worden. Nach tagelangen Bemühungen zahlreicher Helfer hatte sich das Tier in der Nacht selbst von einer Sandbank vor Timmendorfer Strand durch eine per Bagger ausgegrabene Rinne freigeschwommen. (dpa)