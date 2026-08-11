Wurde von der AfD für ein paar Tage zum Ministerpräsidenten gemacht: Thomas Kemmerich. Wurde von der AfD geschasst: Frauke Petry. Team Freiheit/Team Freiheit/obs

Die AfD ist für sie eine „blaue Altpartei“, die FDP zu staatstragend: Das „Team Freiheit“ hinter dem ehemaligen Kurzzeit-Ministerpräsidenten von Thüringen, Thomas Kemmerich, und Ex-AfDlerin Frauke Petry malt sich echte Chancen bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern aus und provoziert mit seiner am Dienstag vorgestellten Plakatkampagne so richtig. Von „Ganz MV hasst das Finanzamt“ über „Westfernsehen abschaffen“ und „Staatsabtragend“ ist alles mit dabei – und die Reaktionen sind gemischt.

Nur wenige Tage durfte Thomas Kemmerich 2020 das Amt des Ministerpräsidenten bekleiden, dann musste er zurücktreten, weil er es mit den Stimmen der AfD im Land errungen hatte – der Partei, die Frauke Petry bereits im Jahr 2017 nach einem Richtungsstreit verlassen hatte.

Der Kurs von Björn Höcke, Alexander Gauland und Alice Weidel war ihr zu rechtsnational – Petry wollte die AfD zu einer koalitionsfähigen bürgerlich-konservativen Partei machen. Kemmerich hingegen gehörte in seiner „Altpartei“ zum rechten Flügel: Nach seinem Austritt aus der FDP im vergangenen Herbst schlossen sich beide zum „Team Freiheit“ zusammen.

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„Team Freiheit“ will zehn Prozent bei Wahl in MeckPomm holen

Nach ihrem Aus bei der AfD und dem erfolglosen Versuch, „Die Blauen“ zu etablieren, startet sie ihren dritten Anlauf mit der Kleinstpartei „Team Freiheit“, deren Strippen sie im Hintergrund zieht, während Kemmerich den Bundesvorsitz übernimmt und die Partei in Mecklenburg-Vorpommern anführt. Dort wurden am Dienstag die provokanten Plakate für den Landtagswahlkampf präsentiert, mit den Aufschriften „Ganz MV hasst das Finanzamt“, „Westfernsehen abschaffen“, „Die einzige Partei, die dich wählt“ und „Staatsabtragend“.

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Der Plan: Möglichst viele Gesetze und Vorschriften abschaffen: „Team Freiheit“ formulierte sogar das Ziel, bei einer möglichen Regierungsbeteiligung in den ersten fünf Jahren kein einziges neues Gesetz verabschieden zu wollen. Und das halten die beiden Köpfe der Partei für total realistisch: Zehn Prozent wollen sie bei der Wahl am 20. September holen.

Das hält die politische Konkurrenz von „Team Freiheit“

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„Die Slogans von Team Freiheit zeigen, dass es sich dabei um eine Klientelpartei von Superreichen handelt“, sagte Hennis Herbst, Vorsitzender des Landesverbandes der Linken in Mecklenburg-Vorpommern, im Gespräch mit der „Welt“. Während Grundsicherungsempfänger und Pflegebedürftige vor dem Amt jeden Euro offenlegen müssten, verliere der Staat jährlich bis zu 200 Milliarden Euro durch Steuerhinterziehung – dagegen müsse konsequent vorgegangen werden, statt das Finanzamt als Feind zu bezeichnen.

Auch unter den „Team Freiheit“-Beiträgen auf Instagram gibt es viel Gegenwind: „Völlig daneben: Ein Staat braucht Einnahmen um bspw. Bildung, Straßen, Gesundheitswesen, Rechtssicherheit und und … zu finanzieren“, schreibt jemand beispielsweise. Die AfD bezeichnet Frauke Petry in einem Kommentar als „blaue Altpartei“, um später zu erklären, die „Antifa habe Deutschland im Griff“, kritisiert ein anderer Nutzer.

In offiziellen Umfragen zur Landtagswahl laufen Petry, Kemmerich und das „Team Freiheit“ derzeit unter „Sonstige“.