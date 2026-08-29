Sascha Gläser raubt vor 14 Jahren eine Bank aus, wird verurteilt. Jetzt kandiditiert er für die AfD in Mecklenburg-Vorpommern.

Ein Kugelschreiber und ein Flyer: Wahlkampf-Utensilien der AFD. picture alliance / CHROMORANGE | Udo Herrmann

Der Überfall sei der größte Fehler seines Lebens gewesen, sagt Sascha Gläser (41) zur „Ostsee-Zeitung“, gegenüber derer er die Tat einräumte. Unmaskiert und vermeintlich bewaffnet ging er 2012 in eine Bankfiliale und forderte Bargeld. Die Polizei fahndete nach ihm. Schließlich wurde Gläser vor Gericht gestellt und zu zwei Jahren und sechs Monaten im offenen Vollzug verurteilt.

Laut Gläser habe er den Überfall begangen in einer Zeit, in der es ihm nicht gut gegangen sei. „Rückblickend war die Tat Ausdruck einer persönlichen Krise und einer Flucht aus meinem Lebensumfeld“, sagte er.

Verurteilter Bankräuber ist AfD-Direktkandidat in Meck-Pomm

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Seit dem Überfall sind 14 Jahre vergangen und damit ist auch die Fünfjahresfrist nach der Verurteilung abgelaufen. Diese untersagt das passive Wahlrecht, wenn eine Verurteilung von mindestens einem Jahr vorliegt.

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Jetzt darf Gläser wieder antreten – und das tut er für die AfD in Mecklenburg-Vorpommern. Dort ist er stellvertretender Kreisvorsitzender und Direktkandidat für die Wahl am 20. September.

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Andere Parteien reagierten mit scharfer Kritik, als bekannt wurde, dass Gläser verurteilter Bankräuber ist. Nach einem Bericht des „Focus“ sagte der innenpolitische Sprecher der Linken Michael Noetzel: „Die AfD ist ein echter Risikofaktor für die unsere Gesellschaft.“

Der Parteispitze der AfD soll die Vergangenheit von Gläser nicht bekannt gewesen sein. Co-Landeschef Enrico Schult sagte „Bild“: „Das hat uns total überrascht. (…) Da Herr Gläser nicht mehr vom Wahlzettel gestrichen werden kann, erwarten wir, dass er im Erfolgsfall auf das Mandat verzichtet, was er uns gegenüber bereits angekündigt hat.“