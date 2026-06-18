Erdbeer-Häuschen in Flammen – junger Brandstifter flüchtet auf geklautem E-Scooter

Brandanschlag auf einen Verkaufsstand in Rostock. Der mutmaßliche Täter ist jung – und flüchtete mit einem geklauten Roller.

Ein Jugendlicher hat in Rostock in der Nacht am Donnerstag einen Verkaufsstand für Erdbeeren im Stadtteil Evershagen angezündet – und ist dann noch auf einem gestohlenen E-Scooter geflüchtet.

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Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 2.30 Uhr zu dem Vorfall an der Ecke Bertolt-Brecht-Straße/Ehm-Welk-Straße. Augenzeugen hatten Flammen aus dem Verkaufsstand von Karls Erdbeerhof gesehen und den Notruf verständigt. Die Berufsfeuerwehr rückte daraufhin aus und löschte den Brand. Trotz des schnellen Eingreifens entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndung stellten Polizisten einen 16-jährigen Jugendlichen fest, der als Täter infrage kommen soll. Er sei nach Auskunft der Polizei zudem auf einem gestohlenen E-Scooter unterwegs gewesen. Die Beamten haben gegen den jungen Mann eine Anzeige wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen.