Er wollte in der Ostsee schwimmen: Toter am FKK-Strand gefunden

Seine Lebensgefährtin schlug Alarm, nachdem der Senior nicht vom Schwimmen zurückgekehrt war. Wenig später wurde der 88-Jährige leblos am Strand von Nienhagen entdeckt.

Tragischer Fund im Ostseebad Nienhagen (Mecklenburg-Vorpommern): Am Abend ist ein 88 Jahre alter Mann tot am Strand aufgefunden worden. Seine Leiche lag im Bereich des FKK-Strandes.

Zuvor hatte sich die Lebensgefährtin des Seniors bei der Rettungsleitstelle gemeldet. Der Mann war offenbar zum Schwimmen in die Ostsee gegangen – kehrte anschließend jedoch nicht zurück.

Ostseebad Nienhagen: Lebloser Mann am Strand aufgefunden

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Gegen 18.30 Uhr wurde der 88-Jährige schließlich im Bereich des FKK-Strandes in Nienhagen (liegt zwischen Kühlungsborn und Warnemünde) gefunden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.

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Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Mann mit hoher Wahrscheinlichkeit zuvor in der Ostsee schwimmen.

Der Kriminaldauerdienst übernahm am Fundort die ersten Ermittlungen. Hinweise darauf, dass eine andere Person für den Tod des 88-Jährigen verantwortlich sein könnte, gibt es bislang nicht. (mp)