Nach einem Unfall mit einem Auto kommt ein Mädchen schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Autofahrer versuchte noch zu bremsen.

Schwerer Unfall in Greifswald: Ein elfjähriges Mädchen ist von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr das Mädchen am Dienstagmittag in Greifswald mit seinem Fahrrad auf eine Querungshilfe, wie die Polizei mitteilte.

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Die Elfjährige hielt nicht an dieser an, sondern fuhr weiter auf die Straße vor ein herannahendes Auto. Der 82 Jahre alte Autofahrer, der sich der Querungshilfe näherte, führte eine Notbremsung durch, konnte die Kollision jedoch nicht verhindern.

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Das Mädchen wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden am Auto sowie am Fahrrad in Höhe von etwa 3200 Euro. (dpa)