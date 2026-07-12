Nach eigenen Angaben lockte das Elektro-Festival Airbeat One Menschen aus mehr als 20 Ländern nach Neustadt-Glewe. Die Niederlande standen im Fokus. Kommendes Jahr führt die Reise weiter weg.

Techno-Fans tanzen vor der Hauptbühne des Airbeat One Festivals auf dem Flugplatz in Neustadt-Glewe picture alliance/dpa | Jens Büttner

Auf dem Flugplatz Neustadt-Glewe ist das Elektromusik-Festival Airbeat One nach Angaben der Veranstalter mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. 210.000 Gäste feierten demnach bei der 23. Festivalauflage, die am Sonntag in den frühen Morgenstunden ausklang und ganz im Zeichen der Niederlande stand.

Orange war allgegenwärtig, etwa als Farbe einer riesigen Windmühle, die Teil der 180 Meter breiten und 45 Meter hohen Hauptbühne war. Eine andere Bühne kam als riesiger Löwenkopf daher – dem Wappen der Grafschaft Holland. „Perfektes Festival-Wetter“ habe geherrscht, freute sich ein Sprecher.

Im nächsten Jahr soll Australien im Mittelpunkt stehen

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Insgesamt spielten laut Organisatoren 350 DJs und Künstler auf mehreren Bühnen mehr als 465 Stunden unterschiedliche Stile elektronischer Musik. Dabei waren demnach prominente Acts wie Charlotte de Witte, Amelie Lens und Lilly Palmer oder Boris Brejcha und auch Scooter.

Nach einem Abschlussfeuerwerk in der Nacht zu Sonntag spielte der Abschluss-Act bis in die Morgenstunden auf der Hauptbühne. Im kommenden Jahr soll sich das Festival Australien widmen, und zwar vom 7. bis 11. Juli. Zudem werde das offizielle Festivalprogramm 2027 schon mittwochs starten, dem Tag, an dem bislang nur die Camper zusammen feierten. (dpa)