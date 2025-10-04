Elektrischer Rollstuhl brennt in Hotelzimmer – mehr als 100 Gäste evakuiert

Ein elektrischer Rollstuhl hat in einem Hotel auf Usedom Feuer gefangen und ein Zimmer in Brand gesetzt.

Der Fahrer des Rollstuhls habe leichte Brandverletzungen und eine Rauchvergiftung erlitten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er soll noch versucht haben, die Flammen in der Nacht selbst zu löschen. Doch diese griffen auf das Mobiliar in dem Zinnowitzer Hotelzimmer über. Wegen des Brandes mussten insgesamt 117 Gäste das Hotel verlassen und sich in Sicherheit bringen, darunter 18 Kinder.

Usedom: Weitere Hotelzimmer beschädigt

Neben dem Zimmer, in dem der Brand ausgebrochen war, wurden drei weitere Zimmer durch Rauch und Löschwasser beschädigt. Die Gäste seien anderweitig untergebracht worden, heißt es. Alle anderen Hotelgäste konnten nach rund zwei Stunden zurück in ihre Betten.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler fing der Krankenfahrstuhl aufgrund eines technischen Defekts Feuer. Der Fahrer wurde von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 100.000 Euro. (dpa/mp)