„Einschussloch“: Zug im Norden offenbar angegriffen

Drei zerstörte Scheiben, zweimal eine „Art Einschussloch“ – nach einer mutmaßlichen Feuerwerksattacke auf einen Zug in Mecklenburg-Vorpommern ermittelt die Bundespolizei und sucht Zeugen.

Unbekannte haben in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) einen Regionalzug vermutlich mit Feuerwerkskörpern beschossen und erheblich beschädigt. Nach Angaben der Bundespolizei wurden drei Scheiben der Regionalbahn zerstört. „An zwei Scheiben ist neben der Splitterung auch noch eine Art Einschussloch zu sehen.“ Zum Glück seien bei dem Vorfall am Silvesterabend keine Gegenstände oder Splitter ins Waggoninnere gelangt, sodass niemand verletzt wurde.

Drei Waggons seien betroffen. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es gegen 19.30 Uhr zwischen der Kleingartenanlage „Am Schwimmbad“ und der Kirschallee in Grimmen zu dem Vorfall. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht Zeugen. (dpa/mp)