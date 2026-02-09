Einbrecher kocht sich Abendessen und nimmt ein Bad

Kurioser Polizeieinsatz an der Ostsee: Erst bricht ein Mann in ein Einfamilienhaus ein, dann macht er es sich gemütlich. Als die Beamten eintreffen, sitzt er gerade in der Badewanne.

Auf der Insel Rügen hat sich ein mutmaßlicher Einbrecher in einem Einfamilienhaus etwas zu essen gekocht und danach ein Bad genommen. Eine Nachbarin hatte am Sonntagabend in dem Ort Lohme die Polizei alarmiert, wie die Polizei mitteilte.

Von der Polizei überrascht: Einbrecher nimmt ein Bad

In mehreren Zimmern brannte demnach Licht. Vom Hof aus hätten die Beamten einen Mann beobachtet, der im Obergeschoss in der Badewanne gesessen habe. Als dieser die Polizei bemerkte, habe er das Badezimmer verlassen.

Das könnte Sie auch interessieren: Mercedes als Drogentaxi: Pärchen festgenommen

Im Haus trafen die Polizisten demnach auf den nackten Mann. Der 25-Jährige sei aggressiv aufgetreten und habe sich gewehrt, hieß es. Er kam in Polizeigewahrsam. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. (dpa/mp)