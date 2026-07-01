Vor Hiddensee gerät ein Seglerpaar in Schwierigkeiten. Nachdem Wasser ins Boot eindringt und der Motor ausfällt, rücken die Seenotretter aus.

Der Seenotrettungskreuzer „Nis Randers“ schleppt die Jacht sicher in den Hafen. Die Seenotretter – DGzRS

Die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) haben am Dienstagabend ein Seglerpaar vor Hiddensee in Sicherheit gebracht. Die Besatzung der rund neun Meter langen Jacht hatte einen Wassereinbruch und einen Maschinenausfall gemeldet.

Gegen 20.15 Uhr alarmierten die beiden Segler die Seenotleitung in Bremen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Jacht rund drei Kilometer westlich der Insel Hiddensee.

Wassereinbruch auf Segeljacht – Seenotretter im Einsatz

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Der Seenotrettungskreuzer „Nis Randers“ lief daraufhin von der Station Darßer Ort/Prerow aus und erreichte das Boot etwa eine halbe Stunde später.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der Wassereinbruch zwar nicht kritisch war. Da die Jacht wegen des Motorschadens jedoch nicht mehr eigenständig einen Hafen anlaufen konnte, nahmen die Seenotretter das Boot in Schlepp und brachten das Paar sicher nach Barhöft. (rei)