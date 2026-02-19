Dumm gelaufen: Mann rutscht auf Glatteis aus – und landet im Knast

Dass jemand nach einem Ausrutscher auf eisglattem Gehweg im Gefängnis landet, ist eher ungewöhnlich. In Mecklenburg-Vorpommern ist es aber genauso geschehen.

Die Bundespolizei hat einem 35-Jährigen in Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) nach einem Ausrutscher auf vereistem Bürgersteig aufgeholfen, ihn im Anschluss aber verhaftet. Der Mann habe bei einer Befragung einen verwirrten Eindruck gemacht, so die Bundespolizeiinspektion Stralsund.

Es stellte sich heraus, dass gegen den 35-Jährigen aus Baden-Württemberg ein Haftbefehl aus Stuttgart vorlag. Den vollstreckten die Beamten am Mittwochnachmittag und brachten den Deutschen direkt in eine Justizvollzugsanstalt. Seit seiner Verurteilung 2024 durch das Amtsgericht Stuttgart sei der Mann unbekannten Aufenthalts gewesen und habe sich dem Gericht auch nicht mehr gestellt. (mp)