Die Bundespolizei hat einen 82-jährigen schwedischen Staatsangehörigen verhaftet. Er war rechtskräftig wegen Drogenhandels verurteilt und hätte nicht nach Deutschland einreisen dürfen.

Ein vor zehn Jahren wegen Drogenhandels verurteilter Schwede ist nach seiner Einreise in Deutschland in Rostock festgenommen worden. Die Bundespolizei vollstreckte damit einen Haftbefehl gegen den heute 82-jährigen Mann.

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Der Senior war 2016 vom Landgericht Frankfurt am Main wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu vier Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Davon saß er den Großteil ab, bevor er nach Schweden abgeschoben wurde, allerdings mit der Auflage, nicht wieder nach Deutschland einzureisen.

Da er dies in der Nacht zum Freitag trotzdem tat, nahmen ihn Bundespolizisten nach einer Kontrolle der Personalien am zentralen Busbahnhof in Rostock auf Grundlage eines 2018 erlassenen Haftbefehls fest. Es seien nun noch 687 Tage Restfreiheitsstrafe zu verbüßen. Der Mann wurde laut Polizei in die Justizvollzugsanstalt gebracht. (dpa/mp)