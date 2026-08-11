Meck-Pomm
Dramatische Suche: Urlauber geht in der Ostsee baden – und kehrt nicht zurück
Ein Urlauber ging in der Ostsee baden – und kehrte nicht zurück. In einem Großeinsatz mit Booten, Hubschraubern und Tauchkette wurde nach dem vermissten Schwimmer gesucht.
An einem Strandabschnitt im Ostseebad Nienhagen gab es am Montag einen stundenlangen Großeinsatz von Rettungskräften im Wasser, an Land und in der Luft. Die Einsatzkräfte suchten einen vermissten Schwimmer.
Der 34-jährige Urlauber kehrte nicht vom Baden zurück. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, fand ein Passant gegen 14.30 Uhr am Montagnachmittag auf Höhe des Strandaufgangs 4 in Nienhagen Kleidungsstücke und den Ausweis des 34-Jährigen.
Ostsee: Tauchkette suchte nach dem Mann
Da der Schwimmer nicht zurückkehrte, verständigte der Zeuge die Rettungskräfte. Diese rückten mit einem Großaufgebot an. Bis zu acht Boote, Feuerwehren aus der Region, die Wasserwacht und die DLRG sowie drei Hubschrauber beteiligten sich an der Suche nach dem Vermissten.
Der starke Wind und die daraus resultierende gewaltige Unterströmung ließen Schlimmes erahnen. Im Wasser bildeten die Rettungskräfte eine sogenannte Tauchkette und suchten auf dem Grund der Ostsee nach einem Leichnam. Parallel kreisten Hubschrauber und Drohnen in der Luft und versuchten, so den 34-Jährigen ausfindig zu machen.
Nach rund fünf Stunden wurde der Einsatz in den Abendstunden schließlich ergebnislos eingestellt. Der Schwimmer bleibt damit weiterhin verschwunden. Unklar ist, ob die Suche am Dienstagmorgen fortgesetzt werden soll.
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