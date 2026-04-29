„Gefahr, dass er ertrinkt!“: Hat der Wal in der Nordsee wirklich eine Chance?
Für den vor Poel gestrandeten Buckelwal beginnt jetzt der entscheidende Abschnitt: die Rückkehr ins offene Meer. Nachdem das Tier in eine mit Wasser gefüllte Barge gebracht wurde, läuft der Transport Richtung Nordsee – oder sogar weiter in den Atlantik. Ein Peilsender soll dabei helfen, den Weg des Wals zu verfolgen. Experten sehen die gesamte Rettungsaktion jedoch sehr kritisch.
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