Für den vor Poel gestrandeten Buckelwal beginnt jetzt der entscheidende Abschnitt: die Rückkehr ins offene Meer. Nachdem das Tier in eine mit Wasser gefüllte Barge gebracht wurde, läuft der Transport Richtung Nordsee – oder sogar weiter in den Atlantik. Ein Peilsender soll dabei helfen, den Weg des Wals zu verfolgen. Experten sehen die gesamte Rettungsaktion jedoch sehr kritisch.





