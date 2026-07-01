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Im Norden
Drama am Ostseestrand: Badegäste ziehen leblosen Mann aus dem Wasser
Ein 84-Jähriger treibt regungslos in der Ostsee vor Usedom. Badegäste reagieren sofort und versuchen, sein Leben zu retten – vergeblich.
Drama am Ostseestrand: Badegäste haben auf Usedom einen Mann leblos aus der Ostsee gezogen. Für den 84-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.
Wie die Polizei mitteilte, hatten die Badegäste den alten Mann am Dienstagabend im Meer vor Ückeritz treiben sehen. Sie zogen ihn an Land und versuchten, ihn wiederzubeleben.
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Ein herbeigerufener Notarzt konnte jedoch nur noch seinen Tod feststellen. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Todesursache. (dpa)
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