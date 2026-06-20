Schwerer Unfall am Freitagabend im Landkreis Rostock. Auf dem Weg zu einer Party ist ein Fahranfänger mit seinem Fahrzeug verunglückt. Mit im Wagen waren mehrere Teenager. Vier von ihnen kamen verletzt in umliegende Krankenhäuser.

Polizeiangaben zufolge geschah der Unfall gegen 21.45 Uhr auf der Kreisstraße 18 bei Hohen Sprenz. Aus bislang ungeklärter Ursache soll der Fahrer (20) eines Opel Astra Kombi plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben.

Vier verletzte Teenager in Klinik

Anzeige

Der Kombi brach aus, überschlug sich und krachte dann gegen einen Baum. Laut Polizei wuren vier Insassen zwischen 15 und 19 Jahren verletzt. Alle kam in die Kinik. Der 20-jährige Fahrer blieb unverletzt. Die Kreisstraße war für rund zwei Stunden gesperrt.