Ein SUV stürzt nach einem Unfall auf der A20 mehrere Meter in die Tiefe – an Bord sind neben der Diplomatenfamilie auch vier Hunde.

Bei einem schweren Unfall auf der A20 sind am Sonntagmorgen vier Menschen verletzt worden. Unter ihnen waren zwei Kinder. Das Auto kam auf der Autobahn von der Fahrbahn ab und stürzte dann von einer Brücke.

Zu dem Unfall kam es nach MOPO-Informationen gegen 8.30 Uhr bei Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen). Nach Angaben der Polizei verlor der Fahrer eines SUV aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schleudern und stürzte schließlich von einer Brücke.

Ein Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswagen brachten einen 61-Jährigen, eine 36-Jährige und die beiden Kinder schwer verletzt in Krankenhäuser. Ob Lebensgefahr bestehe, konnte der Polizeisprecher bislang nicht sagen.

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A20 nach Unfall rund zwei Stunden gesperrt

Weiterhin sollen sich in dem Wagen, der nach Angaben des polizeilichen Lagedienstes zum tschechischen Diplomatencorps gehört, vier Hunde befunden haben. Drei Tiere wurden dem Tierrettungsdienst übergeben, der vierte lief offenbar vor Schreck davon.

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Die A20 war rund zwei Stunden voll gesperrt. Mittlerweile wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.