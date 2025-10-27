Diebstahl nach Sex: Erst Orgasmus in der Fotobox, dann Handtasche geklaut

Diebstahl nach Sex im Fotoautomaten: Ein sexuelles Abenteuer in einem Fotoautomaten im Rostocker Hauptbahnhof ist einem Paar zum Verhängnis geworden – weil die Frau im Anschluss ihre Handtasche in der Fotobox vergessen hatte.

Beamten der Bundespolizei war das herrenlose Gepäckstück auf der Videoüberwachung aufgefallen, wie eine Sprecherin sagte. Nur deshalb habe das Team die Aufnahmen zurückgespult, um Infos zum Besitzer der Tasche zu bekommen – und bekamen so auch die delikaten Szenen zu sehen.

„Der Mann kam da glücklich raus“

Aufgrund des doch eher kurzen Vorhangs seien die sexuellen Handlungen recht eindeutig erkennbar gewesen. Und auch das Ende des Schäferstündchens war zu sehen. „Der Mann kam da glücklich raus“, sagte die Sprecherin.

Für die Frau gab es dagegen kein Happy End – zumindest nicht, was ihre Handtasche betrifft. Denn noch bevor die Bundespolizei die Tasche sichern konnte, wurde sie von einem noch unbekannten Mann gestohlen.

Nach Angaben der Bundespolizei würden die 47 Jahre alte Frau und ihr 45 Jahre alter Partner den Tag auch deshalb nicht vergessen, weil sie sich nun wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses sowie wegen der Vornahme einer grob anstößigen und belästigenden Handlung verantworten müssten. (dpa)