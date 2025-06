Diebe stehlen Bullensperma im Wert von 30.000 Euro aus Viehbetrieb

In Mecklenburg-Vorpommern dringen Diebe in einen Rinderstall ein. Dabei lassen sie Sperma im Wert von 30.000 Euro mitgehen.

Unbekannte haben aus einem Viehbetrieb in Löcknitz-Penkun (Mecklenburg-Vorpommern) Bullensperma im Wert von 30.000 Euro gestohlen. Die Polizei teilte mit, dass die Täter in der Nacht zu Donnerstag in einen Rinderstall eingedrungen waren und das dort tiefgekühlt aufbewahrte Sperma mitnahmen. Über die Menge gab es zunächst keine Angaben.

Bei dem Vorfall im Kreis Vorpommern-Greifswald wurden drei tatverdächtige Personen bei der Flucht von dem Betriebsgelände beobachtet. Sie führten das in flüssigem Stickstoff gelagerte Sperma mit sich. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls, Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung.

Das könnte Sie auch interessieren: Tech-Unternehmer übernimmt Sylter Traditionscafé: Streit, Tränen und ein Happy End

Nach Informationen der Rinderallianz Woldegk aus Mecklenburg-Vorpommern liegt der Preis für eine Dosis, in der sich bis zu 20 Millionen Spermien befinden, im Durchschnitt bei 15 Euro. Bei besonderen Bullen kann der Preis im Ausnahmefall bis zu 100 Euro pro Dosis betragen. Bei einer Befruchtung werden bis zu zwei Dosen eingesetzt. (dpa)