Vor einem halben Jahr wurde der Buckelwal erstmals in der Ostsee gesichtet. Für die Staatsanwaltschaft bedeutet das Geschehen weiterhin Arbeit.

Die lange an der deutschen Ostseeküste festsitzende und später verendete Buckelwal-Dame „Timmy“ beschert der Staatsanwaltschaft weiterhin Arbeit. Bei der Staatsanwaltschaft Schwerin seien eine Vielzahl von Strafanzeigen im Zusammenhang mit dem Tier eingegangen. Der Buckelwal war erstmals vor einem halben Jahr – am 3. März – im Hafen von Wismar gesichtet worden.

Eine mittlere dreistellige Zahl von Strafanzeigen und Eingaben werde derzeit auf Anhaltspunkte wegen einer verfolgbaren Straftat geprüft, teilte die Sprecherin mit. Im Wesentlichen gehe es um Vorwürfe wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, gegen das Bundesnaturschutzgesetz sowie wegen unterlassener Hilfeleistung, hieß es. Weitere Hintergründe – etwa, ob Verfahren eingeleitet wurden – nannte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht.

Mehrfach gestrandet an verschiedenen Orten

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Die Zuständigkeit Schwerins liegt nach früheren Angaben darin begründet, dass sich der Wal lange Zeit vor der Insel Poel befand. Für diesen Bereich sei das Amtsgericht Wismar und damit wiederum die Schweriner Staatsanwaltschaft zuständig.

Am 23. März war der Buckelwal auf einer Sandbank vor Timmendorfer Strand entdeckt worden, später strandete er mehrfach erneut. Ab dem 31. März lag das schwer geschwächte Tier vor der Insel Poel, bis eine private Initiative am 28. April mit ihm Richtung Nordsee startete. Etwa 70 Kilometer von Skagen entfernt wurde es am 2. Mai im Skagerrak ausgesetzt. Knapp zwei Wochen später, am 14. Mai, wurde das Buckelwal-Weibchen tot vor der dänischen Insel Anholt angespült.

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Umstrittene Rettungsaktion für Buckelwal „Timmy“

Entgegen der Einschätzung von Fachleuten hatte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) Mitte April überraschend grünes Licht für den Transportversuch der Initiative gegeben. Das Tier wurde in einer umstrittenen Aktion mit einer Art Lastkahn in die Nordsee transportiert und dort freigesetzt. Tierschützer hatten immer wieder große Bedenken geäußert, dass das stark geschwächte Tier durch die Aktion zusätzlich leidet.

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Er habe in dieser Sache „ein ganz reines Gewissen“ und sei immer transparent gewesen, meinte Backhaus in einer Sondersitzung des Agrarausschusses des Landtags vor rund zwei Wochen. Ob er aus heutiger Sicht noch einmal „als Minister mit dieser Initiative einen solchen Versuch unternehmen“ würde – diese Frage beantwortete Backhaus aber mit „Nein“. (dpa)