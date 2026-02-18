Wahlkampfgeschenk? CDU will Führerschein-Zuschuss für junge Menschen

Die Führerscheinkosten sind hoch. Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Landeschef Daniel Peters schlägt nun einen vom Land finanzierten Zuschuss vor – im Gegenzug für ehrenamtliches Engagement.

Wer nicht älter als 30 Jahre alt und mindestens drei Jahre in Mecklenburg-Vorpommern ehrenamtlich tätig sei, solle im Rahmen eines neuen Landesprogramms finanzielle Hilfe beantragen können, so die Idee von Peters. Er ist Spitzenkandidat der oppositionellen Nordost-CDU für die bevorstehende Landtagswahl im September.

Zuschuss für Führerschein: CDU spricht von Investition in Ehrenamt

Das Land Mecklenburg-Vorpommern könnte im Rahmen eines solchen Programmes einen Betrag von bis zu 2000 Euro der Führerscheinkosten übernehmen, sagte Peters laut einer Mitteilung der CDU. Der Erwerb eines Führerscheins sei in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden. Zuvor hatte die „Ostseewelle“ berichtet.

Mit dem Vorschlag will die CDU auch das Ehrenamt stärken. Das Programm solle für ehrenamtliches Engagement bei allen vom Land anerkannten Organisationen gelten – etwa der Freiwilligen Feuerwehr, dem Katastrophenschutz, Rettungsdiensten oder anderen gemeinwohlorientierten Einrichtungen.

Auch Sport-, Musik- oder Kulturvereine zählten dazu. Finanziert werden könnte ein solches Programm aus Sicht der CDU durch Einsparungen durch mehr Digitalisierung in der Landesverwaltung. (dpa/mp)