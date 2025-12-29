Bundesstraße gesperrt: Auto kracht in Hochsitz – vier Geschwister verletzt

Nach einem Unfall bei Loitz mussten vier Geschwister ins Krankenhaus, die Bundesstraße war gesperrt. Wie konnte es zu dem Schleudern kommen?

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 194 zwischen Loitz und Poggendorf sind vier Geschwister verletzt worden, eines davon schwer. Das Auto geriet nach Angaben der Polizei aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Hochsitz.

Unfall: Beifahrer (14) mit schweren Verletzungen

Der 14-jährige Beifahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Die 18-jährige Fahrerin sowie zwei Kinder auf der Rückbank erlitten leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden nach dem Unfall im Landkreis Vorpommern-Greifswald ins Krankenhaus gebracht.

Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.