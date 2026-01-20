Bundesliga-Schiedsrichter wird Bürgermeister von Ostsee-Insel

Wie auf dem Fußballplatz geht es auch in der Politik nicht immer ganz fair zu. Der neue Bürgermeister der Insel Poel kennt beide Welten. Als Fußballschiedsrichter sieht er weitere Parallelen.

Florian Lechner ist als Schiedsrichter aus der 2. Fußball-Bundesliga bekannt: Nun ist er auch frisch gewählter Bürgermeister der mecklenburgischen Ostsee-Insel Poel. Mit fast 53 Prozent der gültigen Stimmen wurde der SPD-Politiker am Sonntag im ersten Wahlgang gewählt, wie die Gemeinde mitteilte.

Lechner hilft seine Erfahrung auf dem Platz auch in der Politik. „Es geht natürlich in beiden Fällen darum, Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen und für das, was man sagt, auch geradezustehen am Ende des Tages.“

Schiri Florian Lechner ist jetzt Bürgermeister

Der 34-Jährige arbeitet bislang in der Staatskanzlei in Schwerin, bevor er Mitte Mai die Amtsgeschäfte ls Bürgermeister auf Poel übernimmt, wo er auch lebt. Neben Zweitliga-Partien pfeift er in der 3. Liga und hat Einsätze in der Bundesliga als vierter Offizieller oder Videoassistent.

Bei der Wahl am Sonntag setzte Lechner sich gegen die Einzelbewerberinnen Doreen Heydenbluth-Peters und Aenne Möller durch. Die bisherige Bürgermeisterin Gabriele Richter (parteilos) war nicht wieder angetreten. „Jeder Sieg ist eine tolle Sache“, freute sich Lechner. (dpa)