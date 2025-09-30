Zehnjähriger stürzt mit Rad – mehrere Autos krachen ineinander

Ein Autofahrer bremst für ein mit dem Fahrrad gestürztes Kind. Mehrere folgende Fahrzeuge können nicht mehr rechtzeitig stoppen. Für das Kind geht der Unfall glimpflich aus.

Beim Zusammenprall mit einem Auto in Bützow (Landkreis Rostock) ist ein zehn Jahre alter Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Das Kind war am Dienstagmorgen mit seinem Rad unterwegs, als es die Kontrolle verlor, auf die Fahrbahn geriet und gegen ein Auto stürzte, wie die Polizei in Rostock mitteilte.

Der Junge wurde nicht stark verletzt

Drei folgende Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren aufeinander auf. Dabei wurde auch das Fahrrad des gestürzten Kindes überfahren. Mit Abschürfungen an den Beinen sei der Junge nach Hause gebracht worden, hieß es. Die Autofahrer erlitten einen Schock.

Zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 42.000 Euro. Die Kriminalpolizei Bützow hat die Ermittlungen übernommen. (dpa/mp)