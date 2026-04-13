Buckelwal lebt noch – Ministerium bespricht jetzt weiteres Vorgehen

Der vor Poel gestrandete Buckelwal bleibt in einem gesundheitlich schlechtem Zustand. Das Umweltministerium bespricht das weitere Vorgehen.

Der gesundheitliche Zustand des vor der Insel Poel gestrandeten Wals ist nach Angaben des Umweltministeriums Mecklenburg-Vorpommerns weiterhin schlecht. Im Laufe des Morgens werde im Ministerium das weitere Vorgehen besprochen, sagte ein Pressesprecher des Ministeriums.

Buckelwal in Ostsee: Rettungsversuche eingestellt

Am Wochenende hatte es einen erneuten Rettungsversuch mit Walgesängen gegeben, der erfolglos blieb. Es wurde versucht, den Wal zu ermutigen, sich selbst zu befreien, indem die eigenen Walgesänge des Tiers unter Wasser abgespielt wurden. Hintergrund war, dass der Wal in den Nächten zuvor starke Walgesänge von sich gegeben hatte.

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Der verletzte Buckelwal liegt bereits seit dem 31. März in der Wismarbucht. Die letzten Rettungsversuche wurden am 1. April aufgrund des Gesundheitszustandes des Tiers eingestellt, um den Wal in Frieden gehen zu lassen, wie Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) mitteilte. (dpa/mp)