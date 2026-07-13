Im Müritz-Nationalpark brennt es lichterloh. Die Polizei lässt zwei Orte und ein anliegendes Dorf räumen.

Der Brand im Müritz-Nationalpark hat sich nach Behördenangaben ausgeweitet. Mittlerweile brennt es auf rund 6300 Quadratmetern, wie der Sprecher des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte berichtete. Das entspricht ungefähr einem Fußballfeld.

Die Polizei hatte die Fläche des Feuers zuvor mit 3000 Quadratmetern angegeben. Die Orte Granzin und Granziner Mühle wurden dem Landkreis-Sprecher zufolge geräumt. Die Bewohner des Dorfes Krienke sollen den Ort verlassen.

Munition im Brandgebiet

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Der Landkreis-Sprecher sagte, ein Mischwald stehe in Flammen und das Brandgebiet sei munitionsbelastet. Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, dass der Munitionsbergungsdienst im Einsatz sei. Wie viele Feuerwehrleute den Brand löschen, konnte der Landkreis-Sprecher zunächst nicht sagen. (dpa)



