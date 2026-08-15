Kurioser Vorfall in Warnemünde: Beim Einsetzen eines Bootes rutschte ein Mercedes am Samstagnachmittag selbst ins Wasser. Die Feuerwehr musste anrücken.

Ein Kran barg den Mercedes aus dem Wasser – unter den Augen zahlreicher Schaulustiger. Stefan Tretropp

Im Yachthafen auf der Warnemünder Mittelmole ist es am Samstagnachmittag beim Einsetzen eines Bootes ins Wasser zu einem Unglück gekommen.

Als ein Auto versuchte, das auf einem Trailer transportierte Boot in der Slipanlage ins Wasser gleiten zu lassen, versenkte sich der hochwertige Mercedes versehentlich selbst.

Zu dem Vorfall kam es nach Angaben eines Sprechers der Rostocker Berufsfeuerwehr gegen 14.40 Uhr auf dem Gelände des Warnemünder Segelclubs. Wenig später wurde die Feuerwehr verständigt. Die rückte mit mehreren Fahrzeugen an, darunter befand sich unter anderem auch die Tauchergruppe.

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Auto mit Kran aus dem Wasser geborgen

Nachdem der Unglücksort auf der Mittelmole abgesperrt wurde und feststand, dass sich keine Menschen mehr im Fahrzeuginneren befanden, begaben sich die Taucher an die Bergung des im Wasser liegenden Fahrzeugs.

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Über einen Kran wurde das Auto schließlich aus dem Wasser gehoben – unter den Augen zahlreicher Schaulustiger. Wie es genau zu dem Unglück kam, müssen nun die Ermittlungen der Polizei zeigen.