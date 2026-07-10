Am späten Abend bemerkt eine Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes in Binz einen blutenden Mann. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Der Strand von Binz auf Rügen (Symbobild) picture alliance/dpa | Stefan Sauer

Mehrere Unbekannte sollen in Binz auf der Insel Rügen einen 30-Jährigen angegriffen und im Gesicht verletzt haben. Anschließend seien sie am späten Donnerstagabend vom Tatort an der Strandpromenade geflohen, teilte die Polizei mit.

Eine Sicherheitsdienst-Mitarbeiterin bemerkte demnach den blutenden Mann und rief den Rettungsdienst, der ihn daraufhin in eine Klinik brachte.

Die Beamten ermitteln jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und haben vor Ort bereits Spuren gesichert. (dpa)