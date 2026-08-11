Wie erkennt man Cyanobakterien, auch Blaualgen genannt, im Wasser? Welche Gesundheitsrisiken gibt es?

Sommerliches Wetter bietet ideale Verhältnisse für Blaualgen – in der Ostsee vor Rostock wurden jetzt Cyanobakterien nachgewiesen (Symbolbild). picture alliance/dpa | Bernd Wüstneck

Nach dem Verdacht auf bestimmte Blaualgen in der Ostsee vor Mecklenburg-Vorpommern gibt es inzwischen den Nachweis: „Untersuchungen haben das Vorkommen toxinbildender Cyanobakterien, sogenannter Blaualgen, bestätigt“, teilte das Rostocker Gesundheitsamt mit.

Nach Aussage eines Stadtsprechers ist aber nicht bloß die Ostsee vor Rostock, also etwa Warnemünde, potenziell betroffen, sondern weite Bereiche. Wo die unter Umständen gesundheitsgefährdenden Organismen letztlich vor den Strand treiben, sei sehr vom Wetter abhängig. Ein Badeverbot sei nicht ausgesprochen worden.

Je nach Windrichtung und Strömungen könnten sich Ansammlungen in den Badebereichen bilden oder wieder auflösen, teilte die Stadt mit. „Insbesondere Kinder und Menschen mit chronischen Erkrankungen sollten vorsichtig sein und bei auffälligem Wasser auf das Baden verzichten.“

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Zwei Wasservögel durchqueren den Teppich aus Blaualgen in dem von der Havel gespeisten Stößensee. picture alliance/dpa | Soeren Stache

Die Stadt gibt Tipps zur Orientierung

„Ist das Wasser so trüb, dass die Füße im knietiefen Wasser nicht mehr zu sehen sind, oder sind Schlieren bzw. auffällige Verfärbungen im oder auf dem Wasser erkennbar, sollte dort nicht gebadet werden“, so die Stadt. Auch Hautkontakt mit solchen Ansammlungen sollte vermieden werden.

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Hinweise, Empfehlungen und Warnungen der Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer, Strandvögte und der Tourismuszentrale vor Ort sollten unbedingt beachtet werden.

Vorsicht bei Hunden

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Besondere Vorsicht gelte für Hunde: „Sie sollten auffällig verfärbtes oder mit Cyanobakterien belastetes Wasser keinesfalls trinken.“ Durch das Verschlucken größerer Mengen könnten für Tiere erhebliche gesundheitliche Gefahren entstehen.

Sommerliches Wetter bietet ideale Verhältnisse für Blaualgen. Im Gegensatz zu ihrem Namen handele es sich nicht um klassische Algen, sondern um sogenannte Cyanobakterien, teilte die Stadt weiter mit. Einzelne Cyanobakterien seien mit bloßem Auge nicht zu erkennen, bei massenhaftem Auftreten können sie jedoch sichtbar werden, etwa als Schlieren oder Verfärbungen im Wasser.

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) schreibt, dass, da Cyanobakterien in der Lage seien, Giftstoffe zu bilden, allergische Reaktionen auftreten könnten. Bei Berührung Haut- und Schleimhautreizungen und beim Verschlucken größerer Mengen Wasser eventuell auch Übelkeit und Erbrechen.

Bereits am Wochenende hatte das Rostocker Gesundheitsamt über einen Algenteppich westlich von Warnemünde informiert. Demnach bestand der Verdacht auf Blaualgen. (dpa/mp)