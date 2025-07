Bewaffneter mit 1,76 Promille schleift Polizist im Auto mit

Bei einer Fahrzeugkontrolle auf einem Parkplatz in Neubrandenburg ist der alkoholisierte Fahrer eines Transporters plötzlich losgefahren und hat dabei einen Polizisten mitgeschleift. Der Beamte hatte verhindern wollen, dass der Mann den Zündschlüssel ins Schloss steckt und den Wagen startet, wie die Polizei am Montag mitteilte. „Er hielt sich innerhalb des Autos fest und versuchte, das Auto wieder anzuhalten.“

Das Atemalkoholgerät hatte zuvor 1,76 Promille angezeigt und der Polizist hatte dem Mann gerade erklären wollen, was die Konsequenzen sind, so eine Polizeisprecherin. Der Fahrer habe dann das Auto etwa 50 Meter weit über den Parkplatz immer wieder stark hin und her manövriert – „mutmaßlich, damit der Beamte abrutscht“. Dann habe er den Polizisten mit Faustschlägen traktiert und ihm eine Flüssigkeit ins Gesicht gesprüht. Schließlich sei es dem Beamten gelungen, den Mann aus dem Auto zu ziehen und mit Hilfe seines Kollegen zu überwältigen.

Als die Beamten versuchten, dem Mann Handschellen anzulegen, habe er immer wieder in die Hosentasche gegriffen. Dort hatte er laut Polizei eine schussfähige Waffe, ebenso im Auto – und für beide keine Erlaubnis. Da er sich mehr und mehr psychisch auffällig verhalten habe, sei der Mann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Der Polizeibeamte sei leicht verletzt worden. Der Zwischenfall ereignete sich den Angaben zufolge am Samstagabend. (dpa)