Bewaffnet mit Macheten: Männer überfallen Tankstelle – einer flieht auf Kinderfahrrad

Zwei mit Macheten bewaffnete Männer haben in der Kleinstadt Torgelow in Mecklenburg-Vorpommern eine Tankstelle überfallen und anschließend die Flucht ergriffen. Dabei benutzten sie ungewöhnliche Fahrzeuge: ein Kinderfahrrad und ein Mountainbike!

Die beiden Männer hätten um 21 Uhr die Total-Tankstelle in der mecklenburgischen Kleinstadt betreten, so die Polizei. Eine Mitarbeiterin der Anlage in der Nähe der polnischen Grenze sei dann mit Buschmessern bedroht und dazu gezwungen worden, die Kasse herauszurücken.

Tankstelle überfallen: Täter flüchten auf Fahrrädern

Noch ist unklar, wie viel Geld sich in der Kasse befunden hatte. Nach dem Überfall seien die Täter auf Fahrrädern geflüchtet. Einer der beiden habe ein dunkles Mountainbike gefahren, der andere ein blaues Kinderfahrrad. Die Täter konnten durch die Mitarbeiterin der Tankstelle beschrieben werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Mindestens 70 Fälle von Vogelgrippe in Hamburg – so geht es den Alsterschwänen

So sei erste Täter etwa 170 bis 175 cm groß und von schlanker Gestalt. Er habe bei dem Überfall eine graue Hose, schwarze Schuhe und einen dunkelblauen Anorak mit Kapuze getragen. Der zweite Mann hatte etwa die gleiche Größe und ist ebenfalls schlank. Er sei mit einer dunkelgrauen Cargohose, weißen Turnschuhen, schwarzen Handschuhen und einer schwarzen Sturmhaube bekleidet gewesen. (mp)