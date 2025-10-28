Betrunkener Radfahrer mit Kind (4) muss gefesselt werden

Mitarbeiter eines Supermarktes melden der Polizei einen verwirrten Mann mit seinem Kind. Als die Beamten ihn ansprechen, wird er aggressiv. Auch das Jugendamt wird später involviert.

Die Polizei hat in Waren (Müritz) Ermittlungen gegen einen alkoholisierten Vater aufgenommen. Dieser sei am Nachmittag mit seinem Rad und seinem vierjährigen Kind an einem Supermarkt unterwegs gewesen, wie die Polizei mitteilte.

Randale mit Kind und über zwei Promille

Mitarbeiter hätten den verwirrt wirkenden Mann der Polizei gemeldet. Als die Beamten eintrafen, habe sich der betrunkene Vater mit Tritten und Beleidigungen gegen die Aufnahme von Personalien gewehrt. Die Beamten haben ihn kurzzeitig fesseln müssen. Dabei sei ihnen zufälligerweise ein Bundespolizist zur Hilfe gekommen, der in seiner Freizeit in dem Supermarkt unterwegs gewesen sei.

Ein Alkoholtest ergab laut Mitteilung einen Promillewert von 2,18. Gegen den Radfahrer wurden Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr sowie tätlichen Angriffs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung aufgenommen. Das Kind sei vor Ort an die Mutter übergeben worden. Das Jugendamt wurde über das Geschehen informiert. (dpa/mp)