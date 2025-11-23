Betrunkener Autofahrer verursacht Kollision mit Zug – und flüchtet

Ein wohl alkoholisierter Autofahrer missachtet eine geschlossene Schranke in Schwerin. Am Bahnübergang stößt sein Wagen mit einem Zug zusammen – und der mutmaßliche Verursacher setzt zur Flucht an.

An einem Bahnübergang im Süden Schwerins sind ein Auto und ein Zug zusammengestoßen. Ein 42-jähriger Autofahrer hatte am Samstagabend die geschlossene Schranke ignoriert und war mit seinem Wagen beim Überqueren des Bahnübergangs seitlich mit der vorbeifahrenden ODEG-Bahn kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Trotz Notbremsung des Zuges ließ sich der Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Verletzt wurde niemand.

Der 42-Jährige beging nach dem Unfall Fahrerflucht, wurde aber nicht weit vom Unfallort von der Polizei festgenommen. Die Beamten stellten den Angaben zufolge einen Promillewert von 2,17 bei dem Mann fest. (dpa)