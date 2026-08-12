Nach dem Zusammenstoß mit einem Mähdrescher flüchtet die Fahrerin. Die Polizei findet sie – mit 2,56 Promille und ohne Führerschein.

Eine betrunkene Frau ist bei Groß Vielen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit ihrem Auto mit einem Mähdrescher kollidiert. Statt anzuhalten, habe die Frau ihre Fahrt fortgesetzt, teilte die Polizei mit.

Der Mähdrescherfahrer habe das beschädigte Auto wenig später geparkt im Nachbarort Möllenhagen entdeckt.

Im Norden: Fahrerin hatte 2,56 Promille intus

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Die 45 Jahre alte Fahrerin war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort, sie sei ermittelt worden. Ein Atemalkoholtest bei der Frau habe einen Wert von 2,56 Promille ergeben. Zudem hatte die 45-Jährige den Angaben zufolge keinen gültigen Führerschein.

An dem Auto der Frau entstand ein Schaden von schätzungsweise rund 2000 Euro, die Schadenshöhe am Mähdrescher stehe bislang nicht fest. Gegen die Frau werde ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (dpa/mp)