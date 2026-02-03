Wohnung nach Explosion in Flammen – ein Mensch stirbt

Im als Sonnenblumenhaus bekannten Hochhaus in Rostock-Lichtenhagen ist am frühen Dienstagabend ein Wohnungsbrand ausgebrochen. Dabei kam ein Mensch ums Leben.

Zuerst eine Explosion, dann kam das Feuer: Ein Brand im berühmten Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen löste am Dienstagnachmittag einen Großeinsatz aus. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten an und mussten das Wohnhaus zum Teil evakuieren. Wie die Polizei bekannt gab, kam es gegen 17 Uhr zu dem dramatischen Vorfall.

Augenzeugen hatten den Notruf verständigt, nachdem es in einer Wohnung im siebten Stock des Mehrfamilienhauses an der Mecklenburger Allee zu einer Explosion gekommen war. Die Verglasung des Balkons war daraufhin gesplittert und nach unten auf den Gehweg gefallen, sowie weitere Teile der Wohnung.

Direkt im Anschluss an die Verpuffung schlugen meterhohe Flammen vom Balkon. Mehrere Löschzüge der Berufsfeuerwehr machten sich daraufhin auf den Weg nach Lichtenhagen.

Gesamte Wohnung im Sonnenblumenhaus brannte aus

Der betroffene Hausaufgang wurde evakuiert. Für die Bewohner stand ein Wärmebus bereit. Die Feuerwehr brachte eine Drehleiter in Stellung. Unter schwerem Atemschutz betraten Feuerwehrleute zudem die Wohnung von der anderen Seite. Trotz des schnellen Einsatzes von Löschwasser konnte nicht verhindert werden, dass die gesamte Wohnung ausbrannte.

Nach Abschluss der Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte eine Leiche. Ob es sich um die polizeibekannte Bewohnerin handelt, konnten die Beamten noch nicht sagen. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. Der Bereich um das Sonnenblumenhaus wurde während des Einsatzes von der Polizei abgesperrt.