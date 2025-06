Beim Einparken: Frau kracht gegen Hauswand – schwer verletzt

Die Frau hatte beim Einparken in Parchim die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Mit einem Hubschrauber wurde sie in ein Krankenhaus geflogen.

Eine Frau ist Parchim (Ludwigslust-Parchim) mit ihrem Auto gegen eine Hauswand geprallt und dabei schwer verletzt worden. Die 76-Jährige sei nach dem Unfall am Donnerstag mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Rostock mit.

Die Frau hatte demnach die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Nachdem sie ihr Auto zunächst eingeparkt hatte, setzte sie dieses anschließend wieder in Bewegung und fuhr gegen die Wand eines leerstehenden Gebäudes. Das demolierte Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (dpa)