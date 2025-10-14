Kinderleiche bei Güstrow gefunden – Polizei geht von Straftat aus

Bei der Suche nach dem vermissten achtjährigen Fabian aus Güstrow südlich von Rostock haben Einsatzkräfte eine Kinderleiche in einem Wald gefunden. Laut Polizei handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Jungen, der seit Freitag vermisst wurde. Die Polizei geht von einer Straftat aus.

Letzte Gewissheit über die Identität des Toten müsse eine Obduktion bringen, so die Polizei. Die Ermittler vermuten eine Gewalttat. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem Fremdverschulden auszugehen“, heißt es von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Fabian war seit Tagen vermisst

Am vergangenen Freitagabend hatte die Mutter laut Polizei den Jungen vermisst gemeldet. Er war demnach nicht zur vereinbarten Zeit nach Hause gekommen.

Daraufhin suchten zahlreiche Einsatzkräfte tagelang fieberhaft in und um Güstrow in der Mitte von Mecklenburg-Vorpommern nach dem Grundschüler. Allein am Montag waren 200 Kräfte im Einsatz.

Bürger findet Leiche bei Güstrow

Am Montagabend schlugen laut Polizei mehrere Leichenspürhunde unabhängig voneinander auf dem Inselsee am Stadtrand an. Am Dienstag suchten Taucher das Areal in Ufernähe ab – sie fanden allerdings nichts.

Parallel suchte die Polizei weiter in der Umgebung von Güstrow Wälder und leerstehende Häuser ab. Gefunden wurde die Leiche nach den Worten eines Sprechers schließlich nach dem Hinweis eines Bürgers, der sich am späteren Vormittag an die Beamten gewandt habe.

Der Leichnam wurde laut Polizei in einem Waldstück nahe Klein Upahls, wenige Kilometer südwestlich von Güstrow, entdeckt. Einsatzkräfte der Polizei sperrten den Fundort weiträumig ab. Zuerst hatte die „Ostseewelle“ berichtet. (dpa/tst)