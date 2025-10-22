Bei Kontrolle: 82-Jährige fährt Polizisten an

Ein Polizist kontrolliert im Landkreis Vorpommern-Rügen einen Autofahrer an der Straße. Als eine 82-Jährige mit ihrem Auto an der Kontrolle vorbeifahren will, erwischt sie den Beamten.

Eine 82 Jahre alte Autofahrerin hat in Richtenberg (Landkreis Vorpommern-Rügen) einen Polizisten bei einer Verkehrskontrolle angefahren. Der 55-jährige Beamte hatte am rechten Straßenrand einen anderen Autofahrer kontrolliert und stand während der Kontrolle neben der Fahrertür auf der Straße, wie die Polizei mitteilte.

Als die Seniorin mit ihrem Wagen vorbeifuhr, streifte der Außenspiegel ihres Fahrzeugs das Bein des Beamten. Der Polizist kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung auf. (dpa)