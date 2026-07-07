Wer mit dem Deutschlandticket unterwegs ist und regelmäßig zwischen Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern pendelt, kann künftig deutlich sparen. Die Deutsche Bahn startet dafür einen Modellversuch.

Die Deutsche Bahn führt ein neues Rabattmodell für Pendler ein. Deutschlandticket-Inhaber erhalten ab sofort 60 Prozent Nachlass auf Mehrfahrten-Tickets für ICE- und IC-Verbindungen in Mecklenburg-Vorpommern sowie zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Pilotaktion läuft bis zum 31. Dezember.

Das Angebot richtet sich an Vielfahrer, die regelmäßig dieselbe Strecke nutzen. Erhältlich sind 10- und 20-Fahrten-Tickets für die erste und zweite Klasse. Die Fahrten können innerhalb eines Monats flexibel genutzt werden, ohne dass ein bestimmter Zug gebucht werden muss. So kostet zum Beispiel das 20-Fahrten-Ticket auf der Strecke Hamburg–Schwerin während der Aktion 96,08 Euro statt 240,20 Euro. Das entspricht 4,80 Euro pro Fahrt.

Nach Angaben der Bahn sollen Pendler so nicht nur Geld sparen, sondern auch schneller und komfortabler unterwegs sein. Zwischen Rostock, Schwerin und Hamburg seien die ICE-Verbindungen teilweise bis zu 45 Minuten schneller als Regionalzüge. Parallel testet die Bahn das Angebot auch auf der Strecke Mainz–Koblenz–Bonn. Die Erkenntnisse aus beiden Regionen sollen in die Weiterentwicklung künftiger Pendlerangebote einfließen. (dpa/mp)