Tragischer Badeunfall an der Ostsee: Eine Spaziergängerin entdeckt am Freitag eine bewusstlose Frau im Wasser. Trotz schneller Hilfe stirbt die Schwimmerin noch am Strand.

Am Badestrand im Rostocker Ortsteil Markgrafenheide ist eine leblose Frau aus der Ostsee geborgen worden.

Eine Strandspaziergängerin sah die schätzungsweise 60 bis 70 Jahre alte Frau im Bereich der Gaststätte „Blaue Boje“ am Budentannenweg hilflos im Wasser treiben und alarmierte den Notruf.

Rettungsschwimmer zogen die inzwischen bewusstlose Frau aus dem Wasser und leiteten sofort eine Reanimation ein. Trotz der schnellen Hilfe konnte sie nicht gerettet werden und starb noch vor Ort, wie die Polizei mitteilte.

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Nach ersten Erkenntnissen war die Frau zum Schwimmen in der Ostsee. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es bislang nicht. Ihre Identität war zunächst nicht abschließend geklärt.

Ein Wachturm der DLRG befindet sich zwar in direkter Nähe zum Unglücksort, war jedoch noch nicht besetzt. Die Ermittlungen dauern an. (mp/dpa)