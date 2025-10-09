Autounfall auf autofreier Ostseeinsel: Seniorin schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem Auto auf Hiddensee ist eine Frau schwer verletzt worden. Die Ostseeinsel direkt vor der Küste Rügens darf nur mit Sondergenehmigung mit Autos befahren werden.

Nach Angaben der Polizei wollte ein 61 Jahre alter Autofahrer am Mittwochmittag auf einer Straße in Kloster ein Stück nach hinten rangieren, als er mutmaßlich eine 94-Jährige anfuhr. Die Frau sei zu Fuß mit einem Rollator unterwegs gewesen und sei bei dem Unfall schwer verletzt worden.

Insel Hiddensee eigentlich autofrei

Die Insel Hiddensee ist mit ihren vier Orten eine autofreie Insel, auf der nur mit Erlaubnis Auto gefahren werden darf. Deshalb handele es sich bei den Straßen gleichzeitig um die Wege für Fußgänger und -gängerinnen, wie eine Sprecherin der Polizei erklärte.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit Auto und Brecheisen: Brachialer Einbruch bei Juwelier in Ostseebad

Der 61-Jährige habe die Erlaubnis gehabt, mit seinem Auto auf der Insel zu fahren. Die 1000 Einwohnerinnen und Einwohner der Insel sind normalerweise zu Fuß, mit Fahrrädern oder mit Kutschen unterwegs. (dpa/mp)