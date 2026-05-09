Autokollision auf Rügen – zwei Leichtverletzte

Crash auf der B96 kurz vor Bergen auf Rügen: Zwei Autofahrer landeten nach einem Vorfahrtsfehler im Krankenhaus.

Auf Rügen sind bei einer Kollision zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei missachtete am Samstagmorgen ein 63 Jahre alter Autofahrer die Vorfahrt eines 21 Jahre alten Autofahrers, als er von der B96 zu einer Tankstelle außerhalb von Bergen auf Rügen abbiegen wollte. Dadurch stießen die beiden Fahrzeuge zusammen.

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Die beiden Fahrer seien leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Beide Autos sollen nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit gewesen sein und mussten abgeschleppt werden. Außerdem musste die Fahrbahn gereinigt werden, da bei dem Unfall Betriebsstoffe ausgelaufen waren. (dpa/mp)