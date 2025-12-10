Autofahrerin kracht mit Pkw durch Schaufenster – Passantin schwer verletzt

In Greifswald kracht ein Auto in ein Schaufenster – eine Passantin wird mitgerissen. Die Polizei ermittelt.

In Greifswald ist eine Frau mit ihrem Auto in das Schaufenster eines Drogeriemarktes am Bahnhof gefahren und hat dabei eine Passantin erfasst. Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache.

Die Fahrerin und die Passantin erlitten demnach schwere Verletzungen und wurden durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht.

Teile der Gebäudewand und eine Schaufensterscheibe sind beschädigt. Auch ein abgestelltes Fahrzeug sei durch den Aufprall weggeschoben worden. Der Bereich wurde abgesperrt. (dpa)