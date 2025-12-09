mopo plus logo
Symbolfoto Unfall mit dem Fahrrad

Ein Fahrradhelm und ein Kinderfahrrad liegen auf einer Straße. (Symbolbild) Foto: picture alliance / photothek.de | Thomas Trutschel

  • Stralsund

Autofahrerin fährt Zwölfjährigen auf Fahrrad an – schwer verletzt

Ein Zwölfjähriger ist in Stralsund bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der Junge kam ins Krankenhaus.

Ein 12 Jahre alter Junge ist bei einem Unfall in Stralsund schwer verletzt worden. Das Kind war am Montagmittag mit dem Fahrrad auf der Rostocker Chaussee unterwegs, als eine 59-jährige Autofahrerin im Versuch, von der Straße auf einen Parkplatz abzubiegen, den Jungen mit ihrem Wagen erfasste.

Der Zwölfjährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrs-Ordnung ermittelt. (dpa)

